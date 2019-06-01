Kuveyt Havayolları'nın Sabiha Gökçen seferleri başladı
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KUVEYT'in ulusal havayolu şirketi olan Kuveyt Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri başladıİstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na Körfez ülkelerinden yoğun ilgi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
KUVEYT'in ulusal havayolu şirketi olan Kuveyt
Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı seferleri başladı
İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na Körfez ülkelerinden yoğun ilgi devam ediyor. Kuveyt'in ulusal havayolu şirketi olan Kuveyt Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri başladı. Seferler Kuveyt'teh Sabiha Gökçen Havalimanı'na haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Kuveyt'ten kalkan ilk uçak saat 13.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve su takı ile karşılandı. Airbus A320 tipi yolcu uçağı ile gerçekleştirilen ilk seferde 80 yolcu İstanbul'a geldi. Kuveyt Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuveyt'e uçan üçüncü havayolu şirketi oldu.
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