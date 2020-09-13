Kuveyt Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine yeniden başlayacak - Son Dakika

Kuveyt'in ulusal hava yolu şirketi Kuveyt Havayolları, 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Kuveyt Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta askıya alınan seferlerin 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na başlayacağı ifade edilen açıklamada, uçuşlarda salgına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Kuveyt, Kovid-19 önlemleri kapsamında 11 Mart'ta Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm ticari uçuşları çift yönlü askıya alma kararı vermişti.