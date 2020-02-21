Kuveyt Havayolları, virüs nedeniyle İran'a uçuşları askıya aldı - Son Dakika
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Kuveyt Havayolları, virüs nedeniyle İran'a uçuşları askıya aldı

7 saat önce

Kuveyt Havayolları, İran'a sıçrayan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeye uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları, virüs nedeniyle İran'a uçuşları askıya aldı, System.String[]

Kuveyt Havayolları, İran'a sıçrayan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeye uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları tarafından sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "İran'a gerçekleştirilen tüm uçuşlar, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesinin önerisi doğrultusunda yeni korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla bugünden itibaren askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Havayolunun söz konusu kararı, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın ülke vatandaşlarına İran'ın Kum kentine seyahat etmeme önerisinin ardından geldi.

IRAK HAVAYOLLARI DA UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Irak, İran'da ölümcül korona virüsünün tespit edilmesi üzerine İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına yasak getirirken, Irak Havayolları da İran'a bütün uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, İran'ın Kum kentinde 2 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklanmıştı. İran Sağlık Bakanlığı Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Üyesi Mesud Mardani, hayatını kaybedenlerin Çin vatandaşları veya Çin'i ziyaret eden kişilerle herhangi bir temasları olmadığını belirtmişti.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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