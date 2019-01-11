Kuveyt Heyeti Ankara İtfaiyesi'nde İncelemelerde Bulundu

Kuveyt Heyeti Ankara İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu Yangınla mücadele başta olmak üzere kurtarma operasyonları konusunda ortak projeler masaya yatırıldıANKARA - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf El Zawawi ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Kuveyt Heyeti Ankara İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Yangınla mücadele başta olmak üzere kurtarma operasyonları konusunda ortak projeler masaya yatırıldı



ANKARA - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf El Zawawi ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Ankara İtfaiyesi'nin kuruluş, faaliyet ve teşkilat yapısı hakkında Kuveyt heyetine ayrıntılı bilgi verdi.

Ortak projeler için çalışılacak

Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde yerel yönetimlerin ve birimlerinin katkısının önemine vurgu yapan Olgun, "Bu tür ziyaretleri çok önemsiyoruz. Ülkelerin, teşkilatlar arası iş birliğini ve iletişimini artıran her türlü organizasyonu destekliyor ve bunların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yangın, deprem ve acil durumlarda Ankara İtfaiyesi'nin müdahale senaryolarını anlatan Olgun, ortak projelerin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

Kuveytli jandarma komutanı simülasyon koltuğunda

Konuk heyet daha sonra İtfaiye Araç Simülasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, Kuveyt Jandarma Genel Komutanı Hashim Alrefaee, simülasyon koltuğuna oturarak itfaiye aracı kullandı.

Ankara İtfaiyesi'nde bulunan araç ve ekipmanlar hakkında bilgi alan heyet daha sonra K9 Arama Kurtarma köpeklerinin gösterisini de ilgiyle izledi.

Büyükelçi Zawawi, İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ortak projeler konusunda çalışma yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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