Son Dakika Haberleri: Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret

1 saat önce

Kuveyt Devleti Talebe Yardım Kulübü Meclis Başkanı Talal Abdulkerim El-Arab, Kuveyt Necat Derneği Uluslararası Öğrenci Koordinatörü İbrahim Halid El-Bedr ve beraberindeki heyet, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ettiler.

Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret, System.String[]

Kuveyt Devleti Talebe Yardım Kulübü Meclis Başkanı Talal Abdulkerim El-Arab, Kuveyt Necat Derneği Uluslararası Öğrenci Koordinatörü İbrahim Halid El-Bedr ve beraberindeki heyet, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ettiler.


Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle Osmanbey Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere Kuveyt Devleti tarafından burs sağlanması ve yine misafir heyetin girişimleriyle Osmanbey Yerleşkesine bin kişilik öğrenci yurdu yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.


Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından Kuveyt heyetine yurt yapılabilecek alanlar konusunda yer gösterimi yapıldı. Ziyarette, Harran Üniversitesi ile Kuveyt Üniversiteleri arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri konularında eğitim protokolünün imzalanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kuveyt'te kurulan dijital kitap kütüphanesine Harran Üniversitesi'nin erişiminin sağlanması için bir protokol hazırlanması için mutabakata varıldı. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Meclis Başkanı, Mehmet Sabri, Kuveyt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı
Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]