Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 2020'ye damga vuran olaylara ait kareleri inceleyen Al-Zawawi, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde oyunu "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Al-Zawawi, bu fotoğrafa ilişkin, "Koronavirüsün ortaya çıkması ile birlikte, doktorların ve sağlık alanında çalışanların yaptıkları fedakarlıkları unutmamalıyız. Bu fotoğraf bana ilkeler adına yapılan fedakarlıkları gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafına oy veren Al-Zawawi, "Bu iki sporcu gencin performansını daha önce izlememiş olsam da bu görüntü, performanslarına ne kadar özenle hazırlandıklarını ve kendilerine ne kadar çok güvendiklerini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Al-Zawawi, yaşam kategorisinde ise "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" başlıklı fotoğrafı seçtiğini çünkü umudun her zaman daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Yaşam kategorisinde mülteci çocuklara ait birçok kare olduğunu belirten Al-Zawawi, "Ama bu fotoğraf, umudun her zaman daha güçlü olacağına ve bu çocukların savaştan ve çileden uzak bir hayat şartlarına sahip olacakları hususunda beni umutlandırdı." dedi.