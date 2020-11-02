Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü - Son Dakika

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü

02.11.2020 14:09
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü, System.String[]

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve beraberindeki heyet ile Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve beraberindeki heyet ile Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Mahmut Demirtaş, valilik girişinde şeref defterini imzalayan Al-Zawawi'ye plaket takdim etti. Daha sonra valilik makamında devam eden ikili görüşmede Al-Zawawi Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuveyt'in Türkiye ile kardeş bir ülke olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Ticaret ve siyasi ilişkilerimiz çok güçlü, zaman zaman Cumhurbaşkanlarımız ve devlet başkanlarımız karşılıklı ziyarette bulunuyor. Bizim açımızdan Kuveyt Ortadoğu'da önemli bir ülke. Türkiye'deki vatandaşlarımız Kuveytlileri çok seviyorlar. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda bizleri memnun edecek. İnşallah büyükelçimizin ziyareti ile birlikte ikili ilişkilerimiz daha da güçlenecek" dedi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi ise "Daha önce Mardin'e gelmeyi çok istiyordum. Şuan bu fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Kalben ve kişisel olarak Mardin'in çok ayrı bir yeri var. Ortadoğu'da Mardin'in İslam dinindeki, kültüründeki yeri ile ilgili çalışmalar yapan ve bir araya gelip ilim ve fıkıh konuları ile ilgili konferanslar veren dostlarımız var. Bu ilim grubunun çalışmaları aldığı sonuçlar İslam dünyasında bayağı etkili oluyor. Ankara'ya büyükelçi olarak ilk atanmamla beraber ilk tanıştığım insanlar Mardinli oldular. O yüzden Mardin bizim için çok önemli bir şehir" diye konuştu. - MARDİN

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü

Midyat, Ankara, Mardin, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü - Son Dakika


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