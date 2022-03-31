Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın çıktı

31.03.2022 19:09
Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın çıktı

Kuveyt'in en eski çarşılarından El-Mubarakiye'de büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt'in en eski çarşılarından El-Mubarakiye'de büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, başkentte bulunan tarihi çarşıdaki bazı dükkanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İtfaiye Teşkilatı, vatandaşlara yangın bölgesinden ve bölgeye giden yollardan uzak durma çağrısında bulundu.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da 8 itfaiye ekibinin, deri ve parfümeri satan 10 dükkanda çıkan yangının söndürülmesi için mücadele ettiği belirtildi.

Başkent Kuveyt'in en eski çarşısı El-Mubarakiye'nin en az 120 yıllık geçmişi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2) Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2) TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

İtfaiye, Yangın, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement