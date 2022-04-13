Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi: "Büyükelçilerin dönmesi Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir" - Son Dakika
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Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi: "Büyükelçilerin dönmesi Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir"

13.04.2022 21:41

Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Abdulal el-Kınai, büyükelçilerin geri dönmesi ve diplomatik ilişkilerin başlamasının Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Abdulal el-Kınai, büyükelçilerin geri dönmesi ve diplomatik ilişkilerin başlamasının Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mikati, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kınai'yi başkent Beyrut'taki hükümet sarayında kabul etti.

Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Kınai, büyükelçilerin dönüşünün iki ülkenin yararına olduğunu ve daha fazla yakınlaşma ile iş birliğine yol açacağını umduğunu dile getirdi.

Kınai, "Büyükelçilerin geri dönmesi ve diplomatik ilişkilerin başlamasının Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir." dedi.

Başbakan Mikati de Kuveyt'e ülkesine verdiği daimi destek ve Lübnan ile Körfez ülkeleri ilişkilerinin canlanması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Lübnan-Körfez krizi ve Kuveyt'in ara buluculuğu

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Krizin çözümü için tarafların süreç içinde yaptığı olumlu açıklamaların ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt 7 Nisan'da, Yemen ise 8 Nisan'da büyükelçilerini yeniden Lübnan'a gönderme kararı almıştı.

Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi: Büyükelçilerin dönmesi Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir
Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi: Büyükelçilerin dönmesi Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir
Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi: Büyükelçilerin dönmesi Kuveyt'in girişiminin başarılı olduğunun göstergesidir

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Başbakan, Körfez, Lübnan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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