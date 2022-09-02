Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti - Son Dakika
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Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti

02.09.2022 18:34

Kuveyt, bu yılın başından günümüze kadar, oturma izni bulunmayan veya bilinen bir gelir kaynağı olmayan yaklaşık 15 bin yabancı işçiyi ülkeden sınır dışı etti.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, Al-Rai gazetesine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın, ülkede ikamet eden ve bilinen bir geçim kaynağı olmadığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattığını belirtti.

GELİR KAYNAĞI OLMAYANI GERİ YOLLUYORLAR

Çok sayıda marjinal yabancı işçinin gözlemlenmesi üzerine, oturma izni belgesi ticareti yapılmasının önüne geçmek için gelişi güzel kurulan pazar yerlerine baskınların artırıldığını kaydeden kaynak, baskınlarda oturma izni veya belirli bir gelir kaynağı olmadığı tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanarak sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

15 BİN KİŞİYİ SINIR DIŞI ETTİLER

Kaynak, bu kapsamda bu yılın başından şimdiye kadar yaklaşık 15 bin yabancı işçinin sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti - Son Dakika

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