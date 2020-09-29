Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu - Son Dakika

Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Kuveyt emirinin ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyuruldu. Kuveyt Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anas Al-Saleh yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini ve resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu. Saleh ayrıca, es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu bildirdi. Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurdu. Öte yandan ABD'de bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu. - KUVEYT

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil