Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu - Son Dakika

Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu, System.String[]

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Kuveyt emirinin ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyuruldu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anas Al-Saleh yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini ve resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu. Saleh ayrıca, es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu bildirdi.

Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu. - KUVEYT

Şeh Sabah, Kabine, Kuveyt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
İstanbul'da hayatı durduran dolu yağışı, çok sayıda kuşu telef etti İstanbul'da hayatı durduran dolu yağışı, çok sayıda kuşu telef etti         
16:53
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Genç kıza araba çarptı, arkadaşları ilgilenmek yerine video çekmeye başladı Genç kıza araba çarptı, arkadaşları ilgilenmek yerine video çekmeye başladı         
11:47
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Marius Sumudica'dan Türk futbolunda dengeleri değiştirecek itiraf: Bir oyuncuyu transfer etmem için rüşvet teklif ettiler Marius Sumudica'dan Türk futbolunda dengeleri değiştirecek itiraf: Bir oyuncuyu transfer etmem için rüşvet teklif ettiler         
10:23
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 04:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei