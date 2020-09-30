Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf yemin etti - Son Dakika

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni emiri olarak yemin etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yapılan Ulusal Meclis toplantısında Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni emir'i olarak yemin etti. es-Sabah, "Kuveyt'in Anayasası ve devletin kanunlarına saygı göstermek, halkın özgürlüğüne menfaatlerini ve mallarını savunmak, ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için yemin ederim" dedi.

91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Ülkedeki resmi dairelerdeki çalışmalara ise 3 gün boyunca ara verildi. Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurmuştu. - KUVEYT