Kuveyt'in yeni veliaht prensi yemin etti - Son Dakika

Kuveyt'in yeni veliaht prensi yemin etti

08.10.2020 12:45
Kuveyt'in yeni veliaht prensi yemin etti, System.String[]

Kuveyt'in yeni Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Meclisi'nin onayının ardından yemin etti.

Kuveyt'in yeni Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es- Sabah, Kuveyt Meclisi'nin onayının ardından yemin etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, meclis bugünkü oturumunda Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın veliahtlığını onayladı.

Es-Sabah, parlamentonun ardından, ülkenin Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir önünde de yemin etti.

Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan yemin törenine, yasama ve yürütme organı üyeleri ile üst düzey yetkililer katıldı.

Yeni Veliaht Prens yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada "Emir Şeyh Nevvaf liderliğindeki Kuveyt'in anayasal bir devlet ve demokratik bir yaklaşımla öncü olmaya devam edeceğinden eminiz. Kuveyt, bölgesel ve uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalacaktır." dedi.

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından eski Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir Kuveyt'in yeni emiri olmuştu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı dün veliaht tayin etmişti.

Yeni Veliaht Meşal el-Ahmed kimdir?

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın üvey kardeşi olan 80 yaşındaki Meşal el-Ahmed, 17 yıldır Milli Muhafızlar Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Meşal el-Ahmed, Milli Muhafızlar Başkanı'nın rahatsızlığı dolayısıyla Milli Muhafızlar'ın fiili başkanı konumundaydı.

Kuveyt'in 1921-1951 yıllarındaki Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 7. oğlu olan yeni veliaht, aynı zamanda vefat eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tedavi amaçlı seyahatlerinin tümünde eşlik etmişti.

Meşal el-Ahmed, vefat ettiği son ABD yolculuğunda da Emir Sabah'ın yanında bulunuyordu.

Şeh Sabah, Kuveyt, Milli, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'in yeni veliaht prensi yemin etti - Son Dakika

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