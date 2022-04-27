Kuveyt, Irak'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika

Kuveyt, Iraklı milletvekili Ala el-Haydari'nin yaptığı " Haşdi Şabi'nin Basra Körfezi'ne konuşlandırılması çağrısı" üzerine Irak'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mecdi el-Zafiri, Irak'ın Kuveyt Büyükelçisi El-Menhal es-Safi ile bir araya geldi.

Açıklamada, Iraklı milletvekili Haydari'nin Iraklı balıkçılara yönelik saldırı iddialarıyla ilgili son açıklamalarının görüşüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zafiri, görüşmede, Kuveyt'in iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine uymayan ve iyi komşuluk ilkelerini dikkate almadan yapılan açıklamaları reddettiğini belirterek, açıklamalardan duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.

Zafiri, Kuveyt Sahil Güvenliği tarafından takip edilen prosedürlerle ilgili iddiaların yanlış olduğunu belirtti.

Iraklı milletvekili Ala el-Haydari, sosyal medyada dolaşan bir video aracılığıyla, Iraklı balıkçıları korunması için Haşdi Şabi güçlerinin Basra Körfezi'nin kuzeyindeki "Hor Abdullah" bölgesinde konuşlandırılmasını talep etmişti.

Haydari açıklamasında, "Kuveyt Sahil Güvenliği'ne söylüyorum, eğer uslu durmazsanız sizi kendi yöntemimizle disipline edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak 2. Körfez Savaşı sırasında, 1990 yılında Kuveyt'i 7 ay süreyle işgal etmiş, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonla işgale son verilmişti.

Bağdat ve Kuveyt, Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 2003 yılında diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmıştı.