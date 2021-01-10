Kuveyt, Irak işgali sırasında kaybolan 13 kişinin naaş kalıntılarından kimlik tespiti yaptı - Son Dakika

Kuveyt, Irak'ın ülkeyi işgali sırasında kaybolan 13 vatandaşının naaş kalıntılarından kimlik tespiti yaptıklarını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Esir ve Kayıp İşleri Komitesi Başkanı Rabi el-Adsani, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'tan kalıntıları teslim alındıktan sonra yapılan genetik parmak izi analizi sonrası şehitlerin kimlik tespiti yapılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Söz konusu 13 kişinin, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında tutuklananlardan olduğunu belirten Adsani, bu kişilerin isimlerini, "Bedir el-Kenderi, Süleyman Tahir, Tarık el-Yakut, Abdurrahman eş-Şuveymani, Abdulmehdi el-Behbehani, İsa Muhammed Zuman, Abdurrahman el-Fayiz, Muhammed Saad el-Ahmed, Muhammed el-Mehini, Musfir ed-Dusri, Mehdi el-Beluşi, Mustafa el-Kattan, Yusuf ez-Zamil" şeklinde sıraladı.

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de, ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

Kuveytli 21 kayıp kişinin kalıntıları, Irak'tan ülkeye getirilmişti

Kuveytli esirlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Kızılhaç bünyesinde oluşturulan üçlü komisyon, Kasım 2018'de Irak'ın güneyinde kalıntılar bulunduğunu açıklamıştı.

Bağdat'taki Kuveyt Büyükelçiliği, Eylül 2020'de Irak hükümetinden, 1990 işgali sırasında tutuklu olduğu söylenilen Kuveytli 21 kayıp kişinin kalıntılarını teslim alarak, özel bir uçakla Kuveyt'e nakletmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Esir ve Kayıp İşleri Komitesi'nden Kasım 2020'de yapılan açıklamada, bu kalıntılardan 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını duyurmuştu.