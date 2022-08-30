Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Kuveyt, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı - Son Dakika

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