Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı - Son Dakika
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Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

30.08.2022 14:04
Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

Kuveyt, Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

Kuveyt, Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliği'nin Irak'a gitmek isteyen Kuveyt vatandaşlarına mevcut durum nedeniyle seyahatlerini ertelemelerini istediği aktarılan açıklamada, Irak'ta bulunan Kuveytlilere de ülkeyi terk etme çağrısında bulunularak, iletişim numarası paylaşıldı.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Son olarak Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı - Son Dakika

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