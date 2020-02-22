Kuveyt, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat gereği alındığını duyurdu.

İran'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, iki hafta içinde İran'da bulunduğu belirlenen yabancıların da ülkeye girişlerinin yasaklanacağı kaydedildi.

Salgının şu anki durumundan dolayı İran'dan Kuveyt'e gelecek olanlara da vize verilmeyeceği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, ülke vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yapıldı.

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 5'e yükselmesi tedirginliği artırırken, Irak ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını, Suudi Arabistan da daha önce var olan İran'a gidiş yasağının virüs nedeniyle devam ettiğini duyurmuştu.