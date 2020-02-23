Kuveyt, İran'daki 130 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Kuveyt, İran'daki 130 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

Kuveyt, korona virüsü salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan 130 vatandaşını tahliye etti.

Kuveyt, İran'daki 130 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

Kuveyt, korona virüsü salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan 130 vatandaşını tahliye etti.


Çin'de korona virüsü yayılmaya devam ederken, farklı ülkelerde de can kayıpları yaşanıyor. Korona virüsünün yayıldığı İran'da yapılan son resmi açıklamaya göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kuveyt, virüsün yayılması üzerine İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Abdul Aziz Al-Fawzan yaptığı açıklamada, tahliye yapacak 5 uçuştan ilkinin dün akşam 130 yolcu ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na geldiğini söyledi.


İran'ın Meşhed şehrindeki 700'den fazla Kuveyt vatandaşını tahliye etmek için uçuşlar gerçekleştirilecek.


Öte yandan, Kuveyt yönetimi İran'a yapılan bütün uçuşları askıya alındı. - KUVEYT

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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