Kuveyt İranlı Şirketin Teknelerine El Koydu
2 saat önce
Kuveyt, Basra Körfezi'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koydu.
Kuveyt
, Basra Körfezi
'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koydu.
Fars Haber Ajansı, Kuveyt sahil güvenlik ekiplerinin İranlı bir şirket için çalışan iki tekneye uluslararası sularda el koyduğunu duyurdu.
İran'daki Furug Denizcilik
Endüstrisi Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Ogatiyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknelerin Kuveyt kara sularından çıkmak üzereyken sahil güvenlik güçleri tarafından limana çekildiğini söyledi.
Teknelerin sivil hizmetlerde kullanılmak üzere bir süre önce Kuveyt'in "Ez-Zur" limanından kiralandığını aktaran Ogatiyan, "Tekneler uluslararası sulara açılma iznini 20 gün önce almıştı ancak Kuveyt kara sularından ayrıldıkları sırada Kuveyt'e ait P-313 Fırkateyni tarafından zorla limana geri döndürüldü." dedi.
Mürettebatla birlikte el konulan teknelerin iadesi için Kuveytli yetkililerle yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadığını ifade eden Ogatiyan, teknelerdeki gıda stokunun tükenmesine rağmen mürettebatın teknelerden çıkmasına izin verilmediğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:16 Kaynak: AA
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