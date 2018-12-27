Son Dakika Haberleri: Kuveyt İranlı Şirketin Teknelerine El Koydu

Kuveyt İranlı Şirketin Teknelerine El Koydu

2 saat önce

Kuveyt, Basra Körfezi'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koydu.

Kuveyt İranlı Şirketin Teknelerine El Koydu, System.String[]
Kuveyt, Basra Körfezi'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koydu.

Fars Haber Ajansı, Kuveyt sahil güvenlik ekiplerinin İranlı bir şirket için çalışan iki tekneye uluslararası sularda el koyduğunu duyurdu.

İran'daki Furug Denizcilik Endüstrisi Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Ogatiyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknelerin Kuveyt kara sularından çıkmak üzereyken sahil güvenlik güçleri tarafından limana çekildiğini söyledi.

Teknelerin sivil hizmetlerde kullanılmak üzere bir süre önce Kuveyt'in "Ez-Zur" limanından kiralandığını aktaran Ogatiyan, "Tekneler uluslararası sulara açılma iznini 20 gün önce almıştı ancak Kuveyt kara sularından ayrıldıkları sırada Kuveyt'e ait P-313 Fırkateyni tarafından zorla limana geri döndürüldü." dedi.

Mürettebatla birlikte el konulan teknelerin iadesi için Kuveytli yetkililerle yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadığını ifade eden Ogatiyan, teknelerdeki gıda stokunun tükenmesine rağmen mürettebatın teknelerden çıkmasına izin verilmediğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:16 Kaynak: AA

İran, Basra Körfezi, Denizcilik, Kuveyt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Yemekleri İranlılar Tarafından Yoğun İlgi Görüyor Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:19:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt İranlı Şirketin Teknelerine El Koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]