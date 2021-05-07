Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı - Son Dakika

Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı

07.05.2021 18:07
Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı, System.String[]

Kuveyt, İsrail'in yerleşim yerleri inşa faaliyetlerine devam etmesine ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerlerinden edilmesine tepki gösterdi.

Kuveyt, İsrail'in yerleşim yerleri inşa faaliyetlerine devam etmesine ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerlerinden edilmesine tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi nedeniyle İsrail güvenlik güçleri ve Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında tırmanan çatışmaların ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kuveyt, İsrail'in yerleşim birimleri inşasına devam etmesini; Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Doğu Kudüs'teki yerlerinden etme ve tehcir operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, yerleşim yerleri inşasına devam edilmesinin; uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiği, Orta Doğu'da devam eden çatışmaya nihai bir çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası çabaları yerle bir ettiği ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Kuveyt'in ayrıca, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından yayımlanan, İsrail'i işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yerleşim inşaatını genişletme kararını askıya almaya ve Doğu Kudüs'teki tehcir operasyonlarını durdurmaya çağıran açıklamayı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Uluslararası topluma, İsrail'in bu tür tek taraflı kararlarını durdurması kapsamında sarf edilen çabaları artırması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan ayrıca uluslararası meşruiyete sahip kararlar, Arap Barış Girişimi ve iki devletli çözüme dayalı barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uygun atmosferin oluşturulmasını istendi.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uygulandığı gözleniyor.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

Doğu Kudüs, Kuveyt, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement