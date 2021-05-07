Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı - Son Dakika

Kuveyt, İsrail'in yerleşim yerleri inşa faaliyetlerine devam etmesine ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerlerinden edilmesine tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi nedeniyle İsrail güvenlik güçleri ve Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında tırmanan çatışmaların ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kuveyt, İsrail'in yerleşim birimleri inşasına devam etmesini; Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Doğu Kudüs'teki yerlerinden etme ve tehcir operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, yerleşim yerleri inşasına devam edilmesinin; uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiği, Orta Doğu'da devam eden çatışmaya nihai bir çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası çabaları yerle bir ettiği ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Kuveyt'in ayrıca, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından yayımlanan, İsrail'i işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yerleşim inşaatını genişletme kararını askıya almaya ve Doğu Kudüs'teki tehcir operasyonlarını durdurmaya çağıran açıklamayı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Uluslararası topluma, İsrail'in bu tür tek taraflı kararlarını durdurması kapsamında sarf edilen çabaları artırması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan ayrıca uluslararası meşruiyete sahip kararlar, Arap Barış Girişimi ve iki devletli çözüme dayalı barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uygun atmosferin oluşturulmasını istendi.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uygulandığı gözleniyor.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.