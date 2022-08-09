Nablus'ta Filistinlilerin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan "menfur suçun" sorumluluğunun İsrail güçlerine ait olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in söz konusu saldırılarını durdurması ve Filistin halkına koruma sağlaması çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt, İsrail yönetiminin Filistin'de işlemeye devam ettiği suçları ve 3 Filistinlinin ölümü, onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanan Nablus baskınını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Kuveyt, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt, İsrail güçlerinin Nablus'ta üç Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika

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