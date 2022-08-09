Kuveyt, İsrail güçlerinin Nablus'ta üç Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika
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Kuveyt, İsrail güçlerinin Nablus'ta üç Filistinliyi öldürmesini kınadı

09.08.2022 21:38
Kuveyt, İsrail güçlerinin Nablus'ta üç Filistinliyi öldürmesini kınadı

Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınını kınadığını açıkladı.

Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınını kınadığını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt, İsrail yönetiminin Filistin'de işlemeye devam ettiği suçları ve 3 Filistinlinin ölümü, onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanan Nablus baskınını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Nablus'ta Filistinlilerin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan "menfur suçun" sorumluluğunun İsrail güçlerine ait olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in söz konusu saldırılarını durdurması ve Filistin halkına koruma sağlaması çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sabah işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Kuveyt, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt, İsrail güçlerinin Nablus'ta üç Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika

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