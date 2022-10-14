Kuveyt: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi konusundaki tutumumuzda kararlıyız - Son Dakika
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Kuveyt: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi konusundaki tutumumuzda kararlıyız

14.10.2022 12:32
Kuveyt: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi konusundaki tutumumuzda kararlıyız

Kuveyt, İsrail'in Filistin halkına karşı ihlallere ve Filistin topraklarındaki işgale son vermesi gerektiğine ilişkin tutumunda kararlı olduğunu belirtti.

Kuveyt, İsrail'in Filistin halkına karşı ihlallere ve Filistin topraklarındaki işgale son vermesi gerektiğine ilişkin tutumunda kararlı olduğunu belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın göre, Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Muhammed es-Savvağ, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda ülkesinin yazılı açıklamasını okudu.

Açıklamada, BM'ye göre en önemli ilkelerden biri olan halkların kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalarını sağlama prensibi çerçevesinde Filistinlilerin de bu hakka sahip olması hususunda Kuveyt'in kararlı ve destekleyici tutumu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan kendi topraklarında bağımsız devletlerini kurması için İsrail'i 1967'den beri işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesini öngören uluslararası kararlarının uygulanmasının gerektiği kaydedildi.

İsrail BM kararına uymadı

İsrail 5 Haziran 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Mısır'daki Sina Yarımadası ve Suriye'deki Golan Tepeleri'ni de işgal etmişti. BM Güvenlik Konseyi Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istemişti.

Ancak söz konusu kararın üzerinden geçen yıllara rağmen İsrail halen bu topraklardan çekilmeye yanaşmıyor; Batı Şeria'da işgal, Gazze'de abluka devam ediyor. Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri de artık "İsrail sınırları içinde" yer alıyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, halihazırda yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi konusundaki tutumumuzda kararlıyız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi konusundaki tutumumuzda kararlıyız - Son Dakika
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