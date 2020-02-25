Kuveyt; İtalya, Tayland ve Güney Kore'ye uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt; İtalya, Tayland ve Güney Kore'ye uçuşları durdurdu - Son Dakika

Kuveyt; İtalya, Tayland ve Güney Kore'ye uçuşları durdurdu

6 saat önce

Kuveyt, korona virüs salgını nedeniyle Güney Kore, Tayland ve İtalya'ya karşılıklı tüm uçuşları askıya aldı.

Kuveyt; İtalya, Tayland ve Güney Kore'ye uçuşları durdurdu, System.String[]

Kuveyt, korona virüs salgını nedeniyle Güney Kore, Tayland ve İtalya'ya karşılıklı tüm uçuşları askıya aldı.


Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), yeni tip korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önlemek amacıyla virüsün yayıldığı ülkelerle karşılıklı tüm uçuşları askıya aldı. DGCA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Güney Kore, Tayland ve İtalya'ya giden ve bu ülkelerden gelen tüm uçuşlar korona virüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uygun olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı. DGCA, söz konusu ülkelerde 2 haftadan fazla kalan kişilerin Kuveyt'e girişine izin verilmeyeceğini, ülkeye dönen Kuveyt vatandaşlarının ise karantinaya alınacağını açıkladı.


Kuveyt daha önce, Irak'ın Necef kentinde ilk korona virüsü vakasının onaylanmasının ardından, Irak ile sınır kapılarını kapatarak uçak seyahatlerini askıya aldığı açıklamıştı.


Dün, Kuveyt Sağlık Bakanlığı İran'dan Kuveyt'e gelen 2 vatandaşında COVID-19 virüsünün görüldüğünü ve ülkedeki toplam vaka sayısını 5'e yükseldiğini açıklanmıştı.


Güney Kore'de 863 korona vakası görülürken 9 kişi hayatını kaybetti, 231 vakanın olduğu İtalya'da virüs kaynaklı 7 kişi hayatını kaybetti, Tayland'da ise şu ana kadar 37 kişide virüs tespit edildi. - KUVEYT

Güney Kore, Tayland, İtalya, Kuveyt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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