Kuveyt, Katar ve Filistin liderleri ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti - Son Dakika

Kuveyt, Katar ve Filistin liderleri ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti

21.01.2021 00:25
Kuveyt, Katar ve Filistin liderleri ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yayımladıkları mesajlarla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yayımladıkları mesajlarla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, yazılı açıklamasında, göreve başlayan Biden'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Biden'a, görevlerinde başarılar dileyerek iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin gelişmesini beklediğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan yayımlanan mesajında, Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, "karşılaşacakları zorluklarda başarılar" diledi.

Abbas, adil bir barış sürecine hazır olduklarını vurgulayarak, "Bölgede ve dünyada barış ve istikrar için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt, Katar ve Filistin liderleri ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti - Son Dakika


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