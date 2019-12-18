Kuveyt Kızılayından Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt Kızılayından Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret - Son Dakika

Kuveyt Kızılayından Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret

7 saat önce

Kuveyt Kızılayı yetkileri, Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

Kuveyt Kızılayından Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret, System.String[]

Kuveyt Kızılayı yetkileri, Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

Kuveyt Kızılayı tarafından yapım maliyetleri üstlenilen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören öğrenciler, kurum yetkililerince ziyaret edildi.

Ziyarette Kuveyt Kızılayı yetkilisi Nabeel Alhafez ile beraberindeki heyete, İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu ve Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer eşlik etti.

Zeki Tahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Suriyeli savaş mağduru çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

Reyhanlı Eğitim Köyü'ne destekleri nedeniyle kurum yetkililerine teşekkür eden Tahiroğlu, tesis içerisindeki öğrencilere dünyada eşine az rastlanacak şekilde önemli bir yaşam ortamı sağlandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından İHH ve Kuveyt Kızılayı yetkililerinin karşılıklı plaket takdimi ile program sona erdi.

Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde inşa edilen villa tipi 3 evin her birinde 18 olmak üzere toplam 54 Suriyeli öğrenci yaşıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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