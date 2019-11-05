Son Dakika Haberleri: Kuveyt, Körfez krizinin sona ereceğinden ümitli
Son Dakika Güncel Kuveyt, Körfez krizinin sona ereceğinden ümitli

Kuveyt, Körfez krizinin sona ereceğinden ümitli

8 saat önce

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kuveyt, Körfez krizinin sona ereceğinden ümitli, System.String[]

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es- Sabah, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, askeri bir törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabah, "Kuveyt, Körfez'deki anlaşmazlığı sona erdirmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) birliğini korumak için ara buluculuk çabalarına devam edecek." dedi.

Ülkesinin yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduğunu kaydeden Sabah, "Bölgede yaşanan gelişmeler, maruz kalınan tehlikelerle mücadelede KİK ülkelerinin kenetlenmesinin önemini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bugün Katar Şura Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik ablukanın etkilerini geride bırakmayı başardıklarını söylemişti.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle sorunların çözümü için diyaloğa başvurmaları gerektiğini belirten Al Sani, "Krizin başladığı tarihten bu yana Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki sorunları çözmek için diyaloğa hazır olduğumuzu bildirdik. Bu diyalog da 'karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, dış politikada dikte olmaması ve iç işlerine karışılmaması şeklinde dört temel üzerinde olmalı' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Körfez, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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