Kuveyt, koronavirüs nedeniyle 7 ülkeye uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
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Kuveyt, koronavirüs nedeniyle 7 ülkeye uçak seferlerini durdurdu

21 dakika önce

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini bir hafta süreyle durdurdu.

Kuveyt, koronavirüs nedeniyle 7 ülkeye uçak seferlerini durdurdu, System.String[]

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini bir hafta süreyle durdurdu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü tarafından yayımlanan genelgede, Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceği ancak gerekli olan karantina uygulamalarının yerine getirileceği belirtildi.

Söz konusu ülkelere 1 hafta süreyle uçak seferlerinin yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, son iki haftada bu ülkelerde bulunmuş olanlardan Kuveyt'te geçerli oturum sahiplerinin de girişlerine yasak getirildiği bildirildi.

Kuveyt'te 58 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Filipinler, Hindistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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