Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi - Son Dakika
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Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi

7 saat önce

Kuveyt Limanlar Kurumu, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu.

Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi, System.String[]

Kuveyt Limanlar Kurumu, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansının (KUNA) haberine göre, Kuveyt Limanlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kararın kurum tarafından Kovid-19 salgınının ülkeye girişini engellemek için alınan önlemlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Kuveyt Hava Yolları dün İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişinin tahliye edilmesi için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıkmıştı.

Kuveyt, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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