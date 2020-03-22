Kuveyt, koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı - Son Dakika
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Kuveyt, koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı

1 saat önce

Kuveyt, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ve resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı.

Kuveyt, koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı, System.String[]

Kuveyt, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ve resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı.

İstisnai kabine toplantısı sonrasında Devlet Bakanı Enes el-Salih, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda bu günden itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, sokağa çıkmanın yasak olduğu vakitlerin ise 17.00 ila 04.00 arasında olduğunu söyledi.

Tüm resmi kurumlarda iki hafta tatil

Salih, ülkedeki tüm resmi kurumlarda çalışmalara ara verme kararının iki hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Kuveyt 11 Mart'ta resmi kurumlarda çalışmaları askıya alma kararı almıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 17 kişide koronavirüs tespit edildiğini buna göre ülkedeki toplam vaka sayısının 176'ya ulaştığını açıklamıştı.

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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