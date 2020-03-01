Kuveyt, koronavirüs nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerini durdurdu - Son Dakika
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Kuveyt, koronavirüs nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerini durdurdu

6 saat önce

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Kuveyt, koronavirüs nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerini durdurdu, System.String[]

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi'nin bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, İçişleri Bakanlığı, Mısır vatandaşlarına yönelik turizm, ticaret, resmi görev, çalışma ve aile birleşimi gibi tüm vize işlemlerinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtildi.

Söz konusu kararla birlikte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vize işlemlerinin durdurulduğu ülkelere İran, Irak, Çin, Hong Kong, Tayland, İtalya ve Güney Kore'nin ardından Mısır da eklenmiş oldu.

Mısır bugün ülkede Kovid-19 görülen bir kişinin iyileştiğini açıklamıştı. Kuveyt yönetiminin söz konusu açıklamaya rağmen bu kararı alması dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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