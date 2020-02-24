Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu - Son Dakika

Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu

6 saat önce

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını durdurma kararı aldı.

Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu, System.String[]

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını durdurma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ulusal bayram kutlamalarının durdurulması yönünde karar alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlere uygun olmayan toplantılardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, ayrıca Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki bir heyeti, virüsle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması adına görevlendirdi.

Kuveyt, 1961'de İngiltere'den ayrılarak tam bağımsızlığını kazanması münasebetiyle her yıl 25 Şubat'ı Milli Gün olarak kutlarken, 26 Şubat'ta da Körfez Savaşı sırasında Irak tarafından işgal edilen topraklarının kurtuluşunu anıyor.

Spor faaliyetleri askıya alındı

Öte yandan Kuveyt Futbol Federasyonu da bugünden itibaren iki hafta boyunca spor faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Federasyon Başkanı Ahmed el-Yusuf, söz konusu kararın, kamu yararına Enformasyon ve Gençlik Bakanı Muhammed el-Cebiri'nin talimatları üzerine alındığını belirtti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.

İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.

Koronavirüs, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne? Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]