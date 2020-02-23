Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşının tahliye işlemini tamamladı.

Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşının tahliye işlemini tamamladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, "Gelen tüm vatandaşların sağlık durumu iyi, yeni tip koronavirüse ilişkin herhangi bir enfeksiyon belirtisi görülmedi." dedi.

Salgın hastalık ve enfeksiyonu önlemek için uluslararası prosedürlerin takip edildiğini belirten Sened, gelen tüm yolcuların karantina altına alındığını kaydetti.

Sened, dün başlayan çalışmalar kapsamında 6 uçak seferiyle yaklaşık 800 kişinin İran'dan ülkeye getirilerek tahliye işleminin tamamlandığını ifade etti.

Kuveyt Havayolları, dün İran'ın Meşhed kentinden tahliye çalışmalarının başladığını açıklamıştı.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'dan tüm uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 442'si Çin ana karasında olmak üzere toplam 2 bin 462 kişi yaşamını yitirirken virüsün bulaştığı kişilerin sayısı 79 bine yaklaştı.

Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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