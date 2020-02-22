Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı - Son Dakika

Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı

6 saat önce

Kuveyt, vatandaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan tahliye etmeye başladı.

Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı, System.String[]

Kuveyt, vatandaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan tahliye etmeye başladı.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdulaziz el-Fevzan, İran'daki Kuveyt vatandaşlarını tahliye için tahsis edilen 5 uçaktan ilkinin 130 yolcuyla birlikte ülkeye döndüğünü söyledi.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'a giden ve bu ülkeden gelen tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları bugün, İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

İran ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı İran'ın 12 eyaletinde korona virüsü nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
05:41 'Murat Boz evde üstü çıplak dolaşıyor'
05:41 Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 05:42:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]