Kuveyt kuş gribi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt kuş gribi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını durdurdu - Son Dakika

Kuveyt kuş gribi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını durdurdu

6 saat önce

Kuveyt, kuş gribi vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Kuveyt kuş gribi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını durdurdu, System.String[]

Kuveyt, kuş gribi vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Kuveyt Tarım İşleri ve Balık Kaynakları Kamu İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan tüm kanatlı hayvanlar ve etlerinin yanı sıra yumurta ithalatının durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ithalat yasağı kararının kuş gribi tehlikesine karşı önlem amacıyla alındığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, şubat ayının başında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki çiftliklerde kuş gribi (H5N6) vakasına rastlandığını duyurmuştu.

Ülkenin Sudeyr bölgesinde kuş gribi salgını görüldüğü ifade edilen açıklamada, hastalık nedeniyle 22 bin 700 kanatlı hayvanın öldüğü ve 358 bin kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği bilgisine yer verilmişti.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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