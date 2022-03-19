Kuveyt Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlardan memnun - Son Dakika
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Kuveyt Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlardan memnun

19.03.2022 18:26
Kuveyt Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlardan memnun

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan hükümetinin Körfez ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlardan memnuniyetini dile getirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan hükümetinin Körfez ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlardan memnuniyetini dile getirdi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Bakan Sabah, Lübnan hükümetinin Körfez ülkeleri ile ilişkilerin seyrini düzeltmek için attığı adımlardan memnuniyetini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Mikati de Kuveyt Dışişleri Bakanı'nın Lübnan-Körfez ilişkilerinin düzelmesi için gösterdiği çabadan övgüyle söz etti. Mikati, Kuveyt'e özellikle zor zamanlarda Lübnan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Açıklamada başka detay paylaşılmadı.

Lübnan-Körfez krizi ve Kuveyt'in ara buluculuğu

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Kardahi 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş, buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Yerel medyada yayımlanan haberlerde Sabah'ın Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için ilettiği mesajda bazı şartların öne sürüldüğü aktarılmıştı.

Mesajda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin tüm liman ve sınır kapılarını denetimine alması, Körfez ile Lübnan arasında güvenlik iş birliğinin yapılması, 1989'da imzalanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin yerine getirilmesi, Lübnan'daki seçimlerin vaktinde yapılması ve Körfez ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmaması" gibi maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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