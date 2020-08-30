Kuveyt Maliye Bakanı: "Kamu borçlanma yasasının çıkarılması zaruri" - Son Dakika

Kuveyt Maliye Bakanı Berrak eş-Şitan, hükümetin 20 milyar" dinar (yaklaşık 65,5 milyar dolar) borçlanmasına izin veren kamu borçlanma yasanın çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şitan, borçlanma yasa tasarısını görüşmek üzere Kuveyt Ulusal Meclisi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Kamu borçlanma yasa tasarısının Meclis'ten geçmesinin zorunlu hale geldiğini ifade eden Şitan, komisyonun, "geri ödemelerin yıllık olarak planlanması ve mali yıl sonu kapanışlarında ortaya çıkacak açığa göre bir mekanizma belirlenmesi gibi" bazı tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.

Şitan, söz konusu yasa tasarısının hükümet-meclis işbirliğiyle çıkarılacağını vurguladı.

Kuveyt, petrol fiyatlarının düşmesi ve son olarak da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yansımaları nedeniyle tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Kuveyt Maliye Bakanı Şitan daha önce yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut likiditenin ancak kasıma kadarki memur maaşı ödemelerine yeteceğini ifade etmişti.

Kuveyt'teki kamu borçlanma yasasının yürürlük tarihi Ekim 2017'de sona ermişti. O zamandan bu yana hükümet, uluslararası piyasalarda tahvil ihraç ederek borçlanmasına izin veren yeni bir yasa çıkarmaya çalışıyor.

Komisyon ise hükümetin, devlet gelirlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili bir planının bulunmadığını öne sürerek tasarıya karşı çıkıyor.