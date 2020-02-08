Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki - Son Dakika

Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki

6 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Parlamentolar Birliğinin 30. Olağanüstü toplantısında konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını çöpe atarak, "Yüzyılın Anlaşması'nın yeri tarihin çöplüğüdür" dedi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Parlamentolar Birliğinin 30. Olağanüstü toplantısında konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını çöpe atarak, "Yüzyılın Anlaşması'nın yeri tarihin çöplüğüdür" dedi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 30. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı. Toplantıya katılan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donld Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını sert şekilde eleştirdi. El-Ganim, "Yüzyılın Anlaşmasının yeri tarihin çöplüğüdür" ifadelerini kullanarak elinde tuttuğu sözde barış planını çöpe attı.

El-Ganim, sözde barış planının Filistinliler, Araplar ve Müslümanlar için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

(RAED MAH'D KHALİL SUBAİH-Hamad Alnajjar/İHA)

Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Donald Trump, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı
ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]