Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı - Son Dakika
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Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

21.05.2022 19:39
Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

Kuveyt medyasında yer alan haberde güvenlik güçlerinin ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladığı bildirildi.

Kuveyt medyasında yer alan haberde güvenlik güçlerinin ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladığı bildirildi.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri kaydedildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı - Son Dakika
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