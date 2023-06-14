Kuveyt, Milli SİHA Bayraktar TB2 İhracatı Sözleşmesi İle İlgili Anlaşmayı Tamamladı - Son Dakika
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Kuveyt, Milli SİHA Bayraktar TB2 İhracatı Sözleşmesi İle İlgili Anlaşmayı Tamamladı

14.06.2023 00:55

Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı. Anlaşmanın değeri 367 milyon dolar olarak açıklandı. Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında görev yapacak.

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bay kar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar, Kuveyt'e ihraç edildi. Böylece TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

"SÖZLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLADIK"

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.

Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı

HALUK BAYRAKTAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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Kuveyt, SİHA, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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