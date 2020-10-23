Kuveyt, Mısırlı yetkililerin "haddi aşan ifadeleri" nedeniyle Mısır büyükelçisini uyardı - Son Dakika

Kuveyt, Mısırlı yetkililerin "haddi aşan ifadeleri" nedeniyle Mısır büyükelçisini uyardı

23.10.2020 21:11
Kuveyt, Mısırlı yetkililerin

Kuveyt, Mısırlı yetkililerin "haddi aşan" ifadeleri gerekçesiyle Mısır'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni çağırarak uyardı.

Kuveyt, Mısırlı yetkililerin "haddi aşan" ifadeleri gerekçesiyle Mısır'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni çağırarak uyardı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa çağırılan Mısırlı diplomat Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah uyarıldı.

Açıklamada, Mısır'ın Kuveyt Büyükelçisi Tarık el-Kuni'nin Mısırlı yetkililerin "haddi aşan" ifadeleri nedeniyle uyarıldığı duyuruldu.

Mısırlı yetkilinin ismine yer verilmeyen açıklamada, "Kuveyt ve Kuveyt değerlerine yönelik hoş olmayan ve haddi aşan ifadeler" nedeniyle Mısır'ın kınandığı bildirildi.

Carallah, Mısır yönetiminden söz konusu açıklamanın soruşturulmasını isteyerek iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çağrıda bulundu.

Mısır Çalışma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in doğusundaki bir tıp kliniğinde Mısırlı bir doktorun bir Kuveytli tarafından hakarete ve saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Yaklaşık 500 bin Mısırlının yaşadığı Kuveyt'te, Mısırlıların maruz kaldığı kötü muamele resmi açıklamalar ve sosyal medya yoluyla gündem olurken, bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oluyor.

Diplomat, Kuveyt, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt, Mısırlı yetkililerin 'haddi aşan ifadeleri' nedeniyle Mısır büyükelçisini uyardı - Son Dakika

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