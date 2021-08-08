Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye itfaiye ekibi gönderiyor - Son Dakika

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.