Kuveyt Parlamentosu, ABD'nin sözde barış planını reddetti - Son Dakika
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Kuveyt Parlamentosu, ABD'nin sözde barış planını reddetti

6 saat önce

Kuveyt Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini açıkladı.

Kuveyt Parlamentosu, ABD'nin sözde barış planını reddetti, System.String[]

Kuveyt Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini açıkladı.

Kuveyt Parlamentosunun Genel Kurulu'nda, sözde barış planının sonuçları ve parlamentonun plana yönelik tutumunun görüşülmesi talebiyle oturum düzenlendi.

Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim oturumun ardından ilan edilen sonuç bildirisini okudu. Parlamentonun sözde barış planını reddettiğini vurgulayan Ganim, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra uluslararası topluma Filistin halkını destekleme çağrısında bulundu.

İsrail'in devam eden suçlarını ve ihlallerini dünyaya duyurmak ve Filistin halkını desteklemek için her kesimin çaba göstermesinin önemli olduğunu belirten Ganim, uluslararası toplumdan Filistin halkının meşru haklarına yönelik daha adil ve insaflı tutum sergilemesini talep etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından 30 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, "Filistin meselesi için adil ve kapsamlı çözüm ancak ilgili uluslararası kararlara bağlı kalınması yoluyla sağlanabilir. Bunların başında da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması geliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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