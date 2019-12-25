Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda, Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğinde, düzenlenen Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Seminerine,



Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Ataşesi Atilla Uğur Başbuğ, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)Malatya yatırım destek ofisi koordinatörü Murat Bayazit,oda yönetimi ve üyeleri katıldı. Seminerde konuşan MTSO Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, "İki ülke arasındaki ihracatın nerede olduğunu neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verilecek. Toplantının Malatya ihracatına hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Fırat Kalkınma Ajansı Malatya yatırım destek ofisi koordinatörü Murat Bayazit ise "İlimizin ihracatının artması noktasında yapmış olduğumuz bu gibi çalışmalar devam edecek. Bugün Kuveyt pazar fırsatları ve ihracat imkanları anlatılacak. Sayın Ataşemizin vereceği değerli bilgilerle devam edecek. 2020 yılında da çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Ataşesi Atilla Uğur Başbuğ da, yaptığı konuşmada, "Bugün sizlere Kuveyt'i tüm yönleriyle anlatacağım. Kafanızda Kuveyt resmi oluşacak. Çok bilinen bir ülke değil. Algısı biraz farklı gelmeden bilinmiyor. Gelip görmenizde fayda var. Körfezin Dubai ve Katar'dan sonra en gelişmiş ülkesi Kuveyt'tir" diyerek, Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar konusunda bilgiler aktardı. - MALATYA