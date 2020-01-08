Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor - Son Dakika

Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor

6 saat önce

Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor, System.String[]

Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KUNA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Twitter hesabımız ele geçirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı tarafından ABD birliklerinin Kuveyt'ten çekildiği yönünde hesabımızda paylaşılan haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ABD güçlerinin Kuveyt'ten çekilmediği teyit edilen açıklamada, söz konusu yalan haberin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

KUNA'nın Twitter hesabında, "Savunma Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmed es- Sabah'ın ABD birliklerinin 3 gün içerisinde Arifcan Askeri Kampı'ndan çekileceği" şeklindeki açıklaması paylaşılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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