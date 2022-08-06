Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı - Son Dakika
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Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı

06.08.2022 20:43
Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı

Kuveyt Sağlık Bakanı Halid es-Said, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuveyt Sağlık Bakanı Halid es-Said, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Said ve beraberindeki heyet, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyareti sırasında Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Sabahattin Aydın ile bir araya geldi.

İki ülkenin sağlık kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede Said, "Hastanelerin yönetimi ve işletilmesi ile sağlık kadrosunun eğitimi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmiş sağlık deneyiminden istifade etmenin önemine" vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı - Son Dakika

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