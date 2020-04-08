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Kuveyt Sağlık Bakanı: "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek"
6 saat önce
Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" dedi.
Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al- Sabah, "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" dedi.
Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, korona virüs salgınına ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Sabah, "Bu krizin dünyada gelecek yılın başlangıcına kadar süreceği beklentileri var. Açıkçası, vakalarda yükseliş var. Nisan ayının sonunda dünyanın tüm ülkelerinde vakaların 3 milyona ulaşmasına beklentisi var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kuveyt'te son 24 saatte 112 Korona vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 855'e yükseldi. Korona nedeniyle bugüne dek 1 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:25 Kaynak: İHA
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