Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al- Sabah, "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" dedi.

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, korona virüs salgınına ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Sabah, "Bu krizin dünyada gelecek yılın başlangıcına kadar süreceği beklentileri var. Açıkçası, vakalarda yükseliş var. Nisan ayının sonunda dünyanın tüm ülkelerinde vakaların 3 milyona ulaşmasına beklentisi var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuveyt'te son 24 saatte 112 Korona vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 855'e yükseldi. Korona nedeniyle bugüne dek 1 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)