Kuveyt Sağlık Bakanı'nın "Allah aşkına evlerinizde kalın" paylaşımı sosyal medyada yankı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt Sağlık Bakanı'nın 'Allah aşkına evlerinizde kalın' paylaşımı sosyal medyada yankı buldu - Son Dakika

Kuveyt Sağlık Bakanı'nın "Allah aşkına evlerinizde kalın" paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

6 saat önce

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter'daki güncel konular (Trend Topic/TT) listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanı'nın

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es- Sabah'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter'daki güncel konular (Trend Topic/TT) listesine girdi.

Kuveytli bakanlar, Sabah'ın Twitter hesabından yaptığı "Allah aşkına evlerinizde kalın" etiketli paylaşımını kitlesel çağrıya dönüştürdü.

Sağlık Bakanı'nın ardından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan, Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, Enformasyon Bakanı Muhammed el-Cebri, İskan Bakanı Rana Abdullah el-Faris ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın da aynı etiketi paylaşmasıyla söz konusu çağrı, TT listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Sened, virüs bulaşan 27 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:58 Kaynak: AA

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