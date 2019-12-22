Kuveyt, Suudi Arabistan ile tarafsız bölgede petrol üretiminden ümitli - Son Dakika
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Kuveyt, Suudi Arabistan ile tarafsız bölgede petrol üretiminden ümitli

6 saat önce

Kuveyt Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, ülkesinin bu yıl sonunda Suudi Arabistan ile arasındaki tarafsız bölgede petrol üretiminin normale dönmesini ümit ettiğini belirtti.

Kuveyt, Suudi Arabistan ile tarafsız bölgede petrol üretiminden ümitli, System.String[]

Kuveyt Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, ülkesinin bu yıl sonunda Suudi Arabistan ile arasındaki tarafsız bölgede petrol üretiminin normale dönmesini ümit ettiğini belirtti.

Kuveyt'te düzenlenen 103. Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Toplantısı sırasında basın mensuplarının Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgeye ilişkin sorusu üzerine Petrol Bakanı Fadıl, bu bölgede petrol üretiminin normale dönmesini ümit ettiklerini söyledi.

Kuveytli Bakan toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel enerji kaynaklarının küresel ilginin odağı olmaya devam edeceğini belirtti.

OPEC'in tahminlerine göre, geleneksel enerji kaynaklarının 2035 yılına kadar küresel enerjinin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturacağını ifade eden Fadıl, önümüzdeki dönemde petrol piyasasında istikrarı sağlamak için ortak çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.


Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölge olan Hafci ve Vafra petrol sahalarının günde 500-600 bin varil petrol üretimi kapasitesi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebepler nedeniyle ekim 2014'te Hafci'yi, bazı engeller nedeniyle de mayıs 2015'te Vefra'yı kapatmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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