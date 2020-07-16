Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.


Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde bulunan Wafra yolunda 20 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KUVEYT

Kuveyt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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