Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi son yapılan parlamento seçimini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi son yapılan parlamento seçimini iptal etti

19.03.2023 19:39
Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi son yapılan parlamento seçimini iptal etti

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi, geçen yıl yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesine karar verdi.

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi, geçen yıl yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesine karar verdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2022'de gerçekleştirilen seçimin iptali ve seçimleri kazandığı açıklananların üyeliklerinin geçersiz sayılması yönünde karar çıkardı.

Mahkeme, iptal kararına gerekçe olarak "2020 yılında parlamentonun feshedilmesi kararının geçersiz olduğunu" göstererek bu durumdan hareketle 2022 seçimlerinin de geçersiz olacağını bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararıyla feshedilen 2020 parlamentosu, "feshedilmemiş" olarak kabul edilecek.

Kuveyt'te Meclis ile hükümet arasında tekrar eden anlaşmazlıklar nedeniyle Aralık 2020'de kurulan parlamento feshedilmişti. Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 22 Haziran 2022'de yaptığı açıklamayla ülkede erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi parlamento seçimini iptal etti! Eski vekiller meclise geri döndü Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi parlamento seçimini iptal etti! Eski vekiller meclise geri döndü Kooperatif mağdurları yardım bekliyor Kooperatif mağdurları yardım bekliyor

Anayasa Mahkemesi, Parlamento, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi son yapılan parlamento seçimini iptal etti - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu su baskını yaşandı
23:32 Ortalık fena karıştı! Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye olay yanıt: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
23:25 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı baskın: 9 Çinli öldürüldü
23:15 Suudi Arabistan'da zafer Sergio Perez'in
23:04 İflasın eşiğindeki Credit Suisse satıldı! Yeni sahibi UBS oldu
22:55 Fenerbahçe'den bombardıman: Hakkımızı helal etmiyoruz, emellerinizde boğulun
22:40 Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık, sosyal medyada birbirine girdi! Art arda paylaşımlar
22:14 Kılıçdaroğlu ülkeyi düzlüğe çıkarmak için 4 ayaklı stratejisini açıkladı: Güçlü demokrasi, üretim, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik
22:31 Talep patlaması yaşanıyor! Togg'a 41 bin şipariş geldi
22:27 Fenerbahçe kazansa da yetmiyor! Jorge Jesus'un yaptıkları taraftara saç baş yoldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 01:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi son yapılan parlamento seçimini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement